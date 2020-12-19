Москва, , 14:59 — REGNUM Сборная Швеции по хоккею обыграла национальную команду Финляндии во втором матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала. Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «ЦСКА-Арены» в Москве и закончилась в пользу шведской команды со счетом 4:1.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль Оскар Линдберг (30-я и 38-я минуты), Йеспер Фроден (48-я) и Марио Кемпе (60-я в пустые ворота).

Автором единственной шайбы сборной Финляндии стал Теему Турунен, отличившийся в большинстве на 57-я минуте. Матч проходил без зрителей.

Отметим, турнир за Кубок Первого канала завершится 20 декабря.