Барселона, Испания, , 14:14 — REGNUM Сенегальский защитник футбольного клуба «Барселона» Мусса Ваге может из-за тяжелой травмы завершить свою спортивную карьеру в возрасте 22 лет. Об этом 19 декабря сообщает портал Sport.es.

Травма была получена игроком во время матча чемпионата Греции команды ПАОК, аз которую он выступает на правах аренды, и клубом «Арис». Пытаясь выбить летевший в сетку ворот мяч, футболист врезался в штангу ворот, в результате чего получил сильное повреждение правого колена.

Медицинское обследование выявило у защитника разрыв связки надколенника, а также боковой, задней и передней крестообразных связок колена. Футболист из-за этого может пропустить остаток сезона и возможно даже не возобновить свою профессиональную карьеру.

Отметим, в текущем сезоне Ваге сыграл в 11 матчах за ПАОК в разных турнирах, отметившись в них одной голевой передачей.