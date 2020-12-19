Нью-Йорк, США, , 13:33 — REGNUM В новом сезоне североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игроки будут получать 72% от завяленных зарплат. Об этом 19 декабря сообщает TSN.

Уточняется, что примерно 20% доходов будут изъяты для того, чтобы владельцы клубов смогли покрыть падение выручки по договору о распределении долей и ещё 10% выплатят игрокам в течение трех лет.

В то же время, потолок зарплат игроков клубов будет ограничен 81,5 миллионами долларов. Также любой игрок сможет отказаться участвовать в сезоне в случае, если посчитает чрезмерным для себя или члена своей семьи риск заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предварительного соглашения о том, что новый регулярный чемпионат североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начнется 13 января 2021 года достигли НХЛ и Ассоциация игроков (NHLPA).