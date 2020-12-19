Лас-Вегас, США, 19 декабря 2020, 13:24 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнки Эдгар проведет поединок со своим соотечественником Кори Сэндхагеном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Об этом 19 декабря сообщает MMA Junkie.
Уточняется, что такой бой состоится в рамках турнира UFC серии Fight Night, который пройдет 6 февраля 2021 года.
Отметим, в настоящее время 39-летний Фрэнки Эдгар, являющийся бывшим чемпионом UFC, имеет в активе 24 победы (11 — досрочно), восемь поражений и одну ничью. У 28-летнего Кори Сэндхагена 13 побед (8 — досрочно) и два поражения.