Ливерпуль, Великобритания, , 13:17 — REGNUM О своих планах по продолжению спортивной карьеры рассказал египетский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах, его слова 19 декабря приводит AS.

По словам 28-летнего футболиста, в настоящее время мадридский «Реал» и «Барселона» являются двумя лучшими клубами чемпионата Испании и в будущем может многое произойти.

Также игрок подчеркнул, что в настоящее время он сконцентрирован на том, чтобы с «Ливерпулем» стать чемпионом английской Премьер-лиги и выиграть с клубом Лигу чемпионов.

«Что касается моего будущего, это сложный вопрос. Сейчас могу сказать, что всё в руках клуба. Конечно, я хочу побить все рекорды в «Ливерпуле». Это было бы здорово. Однако команда и её успех всегда стоят на первом месте», — заявил Салах.

Отметим, Мохамед Салах играет за «Ливерпуль» с 2018 года и в нынешнем сезоне отметился в 12 матчах за клуб 11 забитыми мячами.