Москва, , 12:36 — REGNUM Чешский полузащитник футбольного московского клуба «Спартак» Алекс Крал может перейти в один из клубов английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 19 декабря сообщает The Athletic.

По данным источника, 22-летний футболист является одним из вариантов, входящих в приоритетную задачу лондонской команды «Вест Хэм» по получению в состав игрока в центр поля.

Отметим, Алекс Крал играет в составе «Спартак» с 2019 года и в текущем сезоне провел за «красно-белых» 20 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.