Мадрид, , 12:34 — REGNUM Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Иско может остаться в своей нынешней команде. Об этом 19 декабря сообщает Marca.

По данным издания, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан верит в 28-летнего футболиста и намерен сохранить его в составе «Реала».

При этом ранее появились сообщения о том, что руководство мадридцев выставило игрока на трансфер ив услугах полузащитника заинтересованы такие команды туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Милан», «Севилья» и др.

Отметим, Иско играет в составе «Реала» с 2013 года. В нынешнем сезоне принял участие в 9 матчах в составе мадридской команды и не отметился в них никакими результативными действиями.