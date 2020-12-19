Оберхофен-ам-Тунерзее, Швейцария, , 11:38 — REGNUM Заявка Красноярска на проведение чемпионата мира (ЧМ) по фристайлу и сноуборду в 2025 году исключена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 19 декабря сообщили в FIS.

«Из-за санкций, указанных в решении CAS (Спортивного арбитражного суда) против РУСАДА (Российского антидопингового агентства», Красноярск был исключен из числа организаторов чемпионата мира по фристайлу и сноуборду 2025 года», — приводит ТАСС сообщение FIS.

Также там пояснили, что данная заявка попадает под двухлетний запрет потому, что хозяин такого турнира будет назван до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение CAS о том, чтобы не налагать более строгие и длительные санкции в отношении российского спорта, как это рекомендовало WADA, раскритиковал комитет спортсменов WADA.