Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Боксер из Казахстана Геннадий Головкин заявил, что после своей победы над польским спортсменом Камилом Шереметой, он готов к поединку с любым соперником. Его слова 19 декабря приводит BoxingScene.

«Что касается следующего поединка, я открыт к любому сопернику. К лучшему сопернику для меня, для бизнеса, для болельщиков», — сказал он.

Также он выразил надежду, что поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Каллумом Смитом за звание суперчемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в суперсреднем весе станет большим событием и уточнил, что победителем в нем станут болельщики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Геннадий Головкин победил техническим нокаутом представителя Польши Камила Шеремету и сохранил свои титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) в среднем весе.

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