Даллас, США, , 11:14 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» не интересуется возможностью получить в свой состав атакующего защитника команды «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Об этом 19 декабря сообщает журналист Марк Штейн на своей странице в соцсети Twitter.

По словам источника, который приводит Штейн, «нет никаких шансов» на то, что 31-летний баскетболист вызывает интерес «Далласа».

При этом появились сообщения о том, что «Рокетс» начали переговоры по возможности обмена игрока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Джеймс Харден потребовал обмен из «Хьюстона» после того, как в клубе произошли кадровые перестановки и смена курса.