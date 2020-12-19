Манчестер, Великобритания, , 11:02 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен предложить своем нападающему Маркусу Рэшфорду до конца текущего сезона новый контракт. Об этом 19 декабря сообщает Daily Star.

Уточняется, что 23-летний игрок и руководство «МЮ» заключат соглашение на пять лет, согласно которому зарплата игрока составит £300 тыс. в неделю. Также отмечается, что исполнительный директор клуба Эд Вудврод намерен провести переговоры с форвардом в течение ближайших двух месяцев.

При этом действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд сыграл за «МЮ» в 20 матчах и отметился в них 12 голами и пятью результативными передачами.