Манчестер, Великобритания, 19 декабря 2020, 11:02 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» намерен предложить своем нападающему Маркусу Рэшфорду до конца текущего сезона новый контракт. Об этом 19 декабря сообщает Daily Star.
Уточняется, что 23-летний игрок и руководство «МЮ» заключат соглашение на пять лет, согласно которому зарплата игрока составит £300 тыс. в неделю. Также отмечается, что исполнительный директор клуба Эд Вудврод намерен провести переговоры с форвардом в течение ближайших двух месяцев.
При этом действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.
Отметим, в нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд сыграл за «МЮ» в 20 матчах и отметился в них 12 голами и пятью результативными передачами.