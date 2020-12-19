Токио, , 10:38 — REGNUM Около 1,6 трлн иен ($15,4 млрд) понадобится для того, чтобы провести летнее Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в 2021 году. Об этом 19 декабря сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники.

По данным издания, большую часть расходов (721 млрд иен — около $6,9 млрд), возьмет на себя организационный комитет «Токио-2020», а остальную сумму добавят власти города (702 млрд иен — около $6,7 млрд) и правительство Японии (221 млрд иен — около $2,1 млрд).

Вместе с тем, расходы, которые были необходимы для переноса проведения летних ОМ с 2020 на 2021 год, составил 294 млрд иен (около $2,8 млрд) и на меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса, будет нужно еще 96 млрд иен (около $929 млн).

Отметим, летние ОИ должны были пройти в столице Японии в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии SARS-CoV-2 они были перенесены на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.