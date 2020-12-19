Манчестер, Великобритания, , 10:22 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Манчестер Сити» с Украины Александр Зинченко может покинуть свою нынешнюю команду. Об этом 19 декабря сообщает издание 90min.

По информации источника, «МС» готова отпустить игрока во время зимнего трансферного окна и рассматривает предложения о переходе футболиста, однако при этом не спешит расторгнуть с ним соглашение.

При этом указывается, что главный наставник «МС» Хосеп Гвардиола заявил 24-летнему хавбеку, что тот может остаться и побороться за место в составе, однако ничего не гарантировал. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, в текущем сезоне Александр Зинченко сыграл в составе «МС» в пяти матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.