Майами, США, , 10:15 — REGNUM Боксер из Казахстана Геннадий Головкин не удивлен тем, что он одержал верх над польским спортсменом Камилем Шереметой. Его слова на эту тему 19 декабря приводит Sport.kz.

«Для меня это не было большим сюрпризом, потому что это высокий уровень, Шеремета — великолепный боксер. Я не удивлен (своей победой)», — сказал казахский боксер.

Также он уточнил, что по ходу поединка чувствовал себя комфортно, так как в течение долгого времени усердно работал, и рассказал, что рядом с ним много хороших, поддерживающих боксера людей.

«Я очень горжусь своей командой», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Геннадий Головкин победил техническим нокаутом представителя Польши Камила Шеремету и сохранил свои титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) в среднем весе.