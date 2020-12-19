Нью-Йорк, США, , 09:46 — REGNUM Предварительного соглашения о том, что новый регулярный чемпионат североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начнется 13 января 2021 года достигли НХЛ и Ассоциация игроков (NHLPA). Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба лиги.

Уточняется, что каждая из команд НХ сыграет в регулярном чемпионате по 56 матчей, которые пройдут внутри перестроенных дивизионов, в том числе — канадский.

При этом для того, чтобы данное соглашение стало окончательным, его должно утвердить голосование совета управляющих лиги и NHLPA.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предшествующие началу нового регулярного сезона тренировочные лагеря хоккейных клубов НХЛ могут открыться 3 января 2021 года.