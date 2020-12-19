Тампа, США, , 09:22 — REGNUM Первый в следующем году турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) состоится в период с 5 по 13 января в Абу-Даби. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба WTA.

Также уточняется, что Квалификационный этап Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), являющийся одним из четырёх турниров серии Большого шлема, состоится в период с 10 по 13 января в Дубае, а с 31 января по 7 февраля в Мельбурне пройдут два турнира WTA.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что турнир Australian Open состоится с 8 по 21 февраля в Мельбурне, а на второй неделе турнира там же будет проведен еще один турнир WTA.