Майами, США, , 09:20 — REGNUM Боксер из Казахстана Геннадий Головкин победил техническим нокаутом представителя Польши Камила Шеремету и сохранил свои титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) в среднем весе. Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поединок состоялся на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голливуде (штат Флорида, США).

По ходу боя казахский боксер четыре раза отправлял своего оппонента в нокдаун и после седьмого раунда рефери зафиксировал в поединке поражение польского боксера техническим нокаутом.

Отметим, это защита титулов стала для 38-летнего Геннадия Головкина 21-я, что стало новым рекордом в данном дивизионе, предыдущий принадлежал представителю США Бернарду Хопкинсу. При этом данная победа стала 41-й в активе боксера из Казахстана при одном поражении. Для 31-летнего Камила Шеремета это первое поражение в карьере.