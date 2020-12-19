Монреаль, Канада, , 08:58 — REGNUM Предшествующие началу нового регулярного сезона тренировочные лагеря хоккейных клубов североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут открыться 3 января 2021 года. Об этом 19 декабря сообщил журналист телеканала TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, НХЛ и Ассоциация игроков (NHLPA) заключили предварительное соглашение и, согласно последнему, новый сезон должен начаться 13 января 2021 года.

При этом семь команд, которые не вышли в плей-офф сезона-2019/20, могут открыть тренировочные лагеря 30 либо 31 декабря 2020 года.

Кроме того, хоккеисты в новом сезоне смогут отказаться от участия в нем в случае, если посчитают, что они или члены их семей подвергаются слишком большому риску из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также клубы смогут приостановить действие контракта с игроком на год.

Помимо этого, отмечается, что в составе команды будет 23 игрока с потолком зарплат в размере $81,5 млн, и ещё от четырех до шести хоккеистов, которые не входящих в состав, будут вести тренировки и ездить на матчи регулярного чемпионата НХЛ вместе с командой.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря стало известно, что НХЛ может провести все матчи нового регулярного чемпионата в США.