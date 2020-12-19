Нью-Йорк, США, , 08:38 — REGNUM Баскетбольный клуб североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Бостон Селтикс» в предсезонном матче НБА. Об этом 19 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра закончилась со счетом 113:89 в пользу «Бруклина».

Наиболее результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Кевин Дюрант, который набрал за игру 25 очков. Ещё 18 очков принес «Нетс» другой лёгкий форвард — Карис Леверт.

У «Бостона» самым результативным оказался лёгкий форвард Джейсон Тейтум, на счету которого 19 очков за игру.

Отметим, новый регулярный сезон в НБА стартует 22 декабря.