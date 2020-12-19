Монреаль, Канада, , 08:37 — REGNUM Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, чтобы не налагать более строгие и длительные санкции в отношении российского спорта, как это рекомендовало Всемирное антидопинговое агентство (WADA), раскритиковал комитет спортсменов WADA. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба агентства.

«Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства разочарован решением Спортивного арбитражного суда не налагать более строгие и длительные санкции в отношении России в соответствии с теми, которые были рекомендованы WADA», — говорится в сообщении.

Также в нем утверждается, что российские власти якобы «последовательно действовали недобросовестно», что, по мнению комитета, ощутили на себе спортсмены мира и России.

«Спортсмены хотят чистого спорта, а это невозможно, когда организации активно участвуют в деятельности по манипулированию и обману», — добавляется в сообщении.

Кроме того, в нем подчеркивается, что отдельные спортсмены получают строгие санкции за нарушение антидопинговых правил, а потому комитет спортсменов WADA ожидал, «что организации и администраторы будут придерживаться тех же стандартов, что и мы, а этого не произошло».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о запрете российским спортсменам сроком на два года выступать под флагом своей страны

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