Лион, Франция, , 08:25 — REGNUM Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» уступил команде АСВЕЛ из Виллербана в матче 14-го тура Евролиги. Об этом 18 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Астробаль» в Виллербане и закончилась в пользу хозяев со счетом 90:84.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал американский центровой «Химок» Девин Бункер, который набрал за матч 26 очков. Защитник Алексей Швед оформил в матче дабл-дабл с 14 очками и 10 результативными передачами.

У победителей самым результативным стал форвард Гершон Ябуселе, набравший за игру 20 очков.

Отметим, отметим это седьмое подряд поражение для «Химок», подмосковный клуб находится на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Евролиги. У АСВЕЛа семнадцатое место.