Токио, , 07:20 — REGNUM Расходы на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2021 году достигнут около 1,6 трлн иен ($15,4 млрд). Об этом со ссылкой на источники 19 декабря сообщает газета Nikkei.

Почти половину расходов — 721 млрд иен (около $6,9 млрд) — покроет оргкомитет «Токио-2020». Немного меньшую сумму — 702 млрд иен (около $6,7 млрд) — возьмут на себя власти японской столицы. Остальная часть в размере 221 млрд иен (около $2,1 млрд) будет оплачена правительством Японии.

Отмечается, что перенос соревнований с 2020 на 2021 год увеличил расходы на Олимпиаду на 294 млрд иен (около $2,8 млрд). А меры по профилактике заражения коронавирусом потребуют порядка 96 млрд иен (около $929 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио в 2021 году, с учётом пандемии коронавируса и усилий японской стороны, будут признаны историческими.

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