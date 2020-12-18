Хьюстон, США, , 23:57 — REGNUM Руководство клуба НБА «Хьюстон Рокетс» хочет обменять защитника Джеймса Харбина в текущее межсезонье и сделать это как можно быстрее. Об этом рассказал инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Ранее стало известно, «Рокетс» вступили в переговоры с другими клубами лиги по поводу обмена Хардена.

«Одна вещь ясна совершенно точно — «Хьюстон» хочет оформить сделку как можно раньше. Людям в этой организации надоела ситуация с Харденом.

Им нужно найти оптимальный вариант. Это слишком важно для «Рокетс» в долгосрочной перспективе. У клуба есть список того, что они хотели бы получить в рамках обмена. Прежде всего, это по-настоящему хороший молодой игрок и драфт-пики.

Они рассматривают сценарии сделок с участием трех команд. Определенная команда может не обладать игроком, который нужен «Рокетс», но она может помочь им его заполучить в трехстороннем обмене», — сообщил журналист.