Милан, Италия, , 22:55 — REGNUM Форвард «Милана» Злата Ибрагимович получил новое повреждение. 39-летний швед на тренировке повредил заднюю поверхность бедра, информирует Sky.

Он почувствовал дискомфорт в конце тренировки с общей группой. Следующее обследование футболиста пройдет через 10 дней. Следовательно, форвард пропустит оставшуюся часть года и не сыграет с «Сассуоло» и «Лацио». Есть вероятность, что Ибрагимович также пропустит игру с «Беневенто» 3 января и «Ювентусом» 6 января.