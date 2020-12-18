Манчестер, Великобритания, , 22:38 — REGNUM Защитник «Манчестер Сити» Алекснадр Зинченко может вернуться в чемпионат России в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает портал 90min.

По данным источника, «Ман Сити» готов расстаться с украинским игроком и уже сейчас открыт к переговорам. В Англии есть предметный интерес к 24-летнему футболисту, он находиться в трансферных шорт-листах «Саутгемптона», «Вулверхэмптона», «Лестера» и «Вест Хэма», также интерес к игроку прослеживается в чемпионатах Германии, Испании и Италии.

Напомним, что до переезда в АПЛ Зинченко выступал за «Уфу».