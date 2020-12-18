Казань, , 21:50 — REGNUM Форвард Роман Любимов подписал контракт с казанским «Ак Барсом», информирует официальный портал клуба. Соглашение с 28-летним игроком подписано на один сезон.

Напомним, что текущий сезон Любимов проводит в составе московского «Спартака». В его активе 5 (3+2) очка в 25 матчах. Показатель полезности составляет — «-17». «Красно-белые» разорвали контракт с нападающим.

В сезоне 2016/2017 Любимов выступал в НХЛ за «Филадельфию Флайерз» и, проведя 47 матчей в чемпионате, набрал 6 (4+2) очков.