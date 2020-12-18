Москва, , 20:32 — REGNUM Илья Ковальчук близок к переходу в «Авангард». Об этом сообщил агента игрока Юрий Николаев, он представляет интересы экс-форварда «Вашингтона» в России.

«Он пока не прилетел, но мы довольно близки к соглашению. Я не могу сказать, что мы его подписали, этого нет. Но мы где-то рядом.

По поводу срока соглашения — пока мы разговариваем о контракте до конца сезона. Мне, как его представителю в России, был бы интересен пятилетний контракт», — приводит слова агента Sport24.ru.