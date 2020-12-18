Махачкала, , 17:26 — REGNUM Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою победу в премии «Иностранный спортсмен года» по версии BBC. Боец из Дагестана отметил, что признание для него — одна из самых больших мотиваций.

«Эта награда многое значит для меня. Признание — это и есть одна из самых больших мотиваций как в жизни, так и в спорте», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

BBC выбирает лучшего иностранного спортсмена с 1960 года. В этом году помимо дагестанского бойца на награду претендовали американский баскетболист Леброн Джеймс, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, гольфист из США Дастин Джонсон, французская футболистка Венди Ренар и боксер из Ирландии Кэти Тейлор.

Напомним, 24 октября на турнире UFC 254 Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом и тем самым в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе. После поединка 32-летний спортсмен объявил о завершении карьеры. Всего на счету дагестанца 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

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