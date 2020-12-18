Москва, , 16:57 — REGNUM Федерация компьютерного спорта города Москвы проведёт шестимесячные соревнования Counter-Strike: Global Offensive, в которых примут участие известные российские спортсмены, победители Олимпиад, чемпионатов мира и ЕС. Об этом 18 декабря ИА REGNUM сообщила пресс-служба организации.

Турнир получил название «Лига звезд спорта», он будет проходить в рамках проекта «Московский Киберспорт». Матчи начнутся 20 декабря 2020 года, последний пройдёт 30 июня 2021-го. Отмечается, что в проекте примут участие сборные 16 всероссийских спортивных федераций. Соревнования будут проходить в формате 5 на 5, в рамках турнира каждой команде удастся встретиться со всеми соперниками.

«Лига звезд спорта» представляет собой продолжение проекта «Турнир звезд спорта», который прошёл в мае и июне 2020 года в рамках первого сезона «Московского Киберспорта». В этих соревнованиях приняли участие многие известные спортсмены, в частности легкоатлет Сергей Шубенков, саночник Роман Репилов, баскетболист Иван Васильев, фигуристы Дмитрий Алиев и Никита Кацалапов, гимнасты Никита Нагорный и Эмин Гарибов. Победителем стала сборная Юношеской футбольной лиги.

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