Москва, , 15:48 — REGNUM Защита футбольного арбитра Никиты Данченкова просит суд взыскать 500 тыс. рублей с экс-футболиста сборной России Романа Широкова. Об этом 18 декабря заявил адвокат Данченкова Александр Островский.

«Мы от Романа ничего не просим. Мы просим суд взыскать компенсацию моральных и нравственных страданий Никиты от этой истории. Мы указали сумму в 500 тыс. рублей», — цитирует Островского «Чемпионат».

Он рассказал, что Данченков в течение трёх недель был нетрудоспособен, потерял одну из работ. Более того, ему пришлось лечиться и сидеть дома, что привело к повышенным расходам его родителей.

Ранее сообщалось, что защита Данченкова запросит у суда проведение судебно-психиатрической экспертизы для Широкова.

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