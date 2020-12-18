Москва, , 15:39 — REGNUM Защита футбольного арбитра Никиты Данченкова запросит проведение судебно-психиатрической экспертизы для экс-футболиста сборной России Романа Широкова. Об этом 18 декабря заявил адвокат Данченкова Александр Островский.

«Нами будут заявлены гражданский иск и ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы подсудимого. Мы нашли целый ряд историй, когда он повышенно-агрессивно себя вёл», — цитирует Островского «Чемпионат».

Он добавил, что в связи с тем, что Широков претендует на тренерскую работу и участие в образовательном процессе, необходимо удостовериться в том, что он отдаёт отчёт в своих действиях и безопасен для окружающих.

18 декабря должно состояться очередное заседание по делу Широкова, который в августе избил Данченкова во время любительского футбольного матча.

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