Москва, , 15:32 — REGNUM Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что 30 матчей в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) недостаточно. Об этом 18 декабря сообщает «Чемпионат».

"Мы считаем, что 30 игр на протяжении сезона недостаточно. Тем более матчей с высокой интенсивностью значительно меньше», — сказал Дюков.

По его словам, в РПЛ всегда рассматриваются различные форматы, и, возможно, какие-то изменения будут сделаны.

Напомним, в РПЛ выступают 16 клубов, а сезон состоит из 30 туров. В течение последнего года ведутся разговоры о расширении лиги до 18 команд.

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