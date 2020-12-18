Москва, , 15:17 — REGNUM Команда АНО «Росгонки», официального промоутера Гран-при России «Формулы-1», готовится к проведению российского этапа 2021 года в штатном режиме. Об этом 18 декабря заявили в организации.

«Команда АНО «Росгонки» осуществляет подготовку к проведению Гран-при России 2021 года в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день со стороны Международной автомобильной федерации (ФИА) не поступало никаких новых требований по организации и подготовке Гран-при России в Сочи.

В организации напомнили, что чемпионат мира в «Формуле-1» проводится не между странами-участницами, а между командами и отдельными пилотами.

Ранее ФИА утвердила календарь «Формулы-1» на 2021 год. Согласно принятому графику, Гран-при России состоится 23−26 сентября в Сочи.

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, согласно которому России запрещено в течение двух лет проводить крупные международные турниры, а российским спортсменам участвовать в них под национальным флагом и гимном.