Москва, , 15:02 — REGNUM Фигурист Роман Савосин не примет участия в чемпионате России из-за положительного теста на коронавирус. Об этом 18 декабря он написал в Instagram.

«К сожалению, я вынужден пропустить грядущий чемпионат России в Челябинске. Причиной моего снятия с турнира стали положительные тесты на коронавирус», — написал Савосин.

Ранее стало известно, что на чемпионате России, который пройдёт в Челябинске 24−27 декабря, не выступят Евгения Медведева, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Читайте также: Фигуристы Синицина и Кацалапов не выступят на чемпионате России