Москва, , 14:53 — REGNUM Женская сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 18 декабря сообщается на сайте ФИФА.

Сборная России поднялась с 24-го места на 23-е.

На первом месте находится сборная США, на втором — сборная Германии, замыкает тройку сборная Франции.

Российские футболистки завершили отборочный раунд чемпионата Европы — 2022 на втором месте в группе. В апреле они сыграют в стыковых матчах за выход в финальную часть турнира.