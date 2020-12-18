Новосибирск, , 14:41 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил российским спортсменам выступать под флагом СССР в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом 18 декабря он написал в Facebook.

«Предлагаю асимметричный ответ — использовать в качестве символа нашей команды на предстоящих соревнованиях Знамя Победы — государственный флаг Советского Союза, победившего фашистскую Германию в Великой Отечественной войне», — написал Локоть.

Локоть является членом президиума ЦК КПРФ и первым секретарём новосибирского регионального обкома партии.

Он назвал решение CAS политизированным и несправедливым, а политику Всемирного антидопингового агентства (WADA) антироссийской.

Напомним, 17 декабря CAS дисквалифицировал российских спортсменов на два года, запретив им участвовать в чемпионатах мира, Олимпийских и Параолимпийских играх под флагом и гимном России.