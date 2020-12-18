Москва, , 14:33 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с генеральным секретарём организации Александром Алаевым. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба РФС.

«Исполком РФС принял решение заключить новый контракт на четыре года с генеральным секретарём Александром Алаевым», — говорится в сообщении.

Алаев работает в РФС с 2007 года. В 2013 году он стал генеральным директором организации, а впоследствии совмещал этот пост с работой генсекретарём.

С 2017 по 2018 год Алаев был исполняющим обязанности президента РФС из-за приостановки работы Виталия Мутко на этой должности.

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