Москва, 18 декабря 2020, 14:33 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с генеральным секретарём организации Александром Алаевым. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба РФС.
«Исполком РФС принял решение заключить новый контракт на четыре года с генеральным секретарём Александром Алаевым», — говорится в сообщении.
Алаев работает в РФС с 2007 года. В 2013 году он стал генеральным директором организации, а впоследствии совмещал этот пост с работой генсекретарём.
С 2017 по 2018 год Алаев был исполняющим обязанности президента РФС из-за приостановки работы Виталия Мутко на этой должности.
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