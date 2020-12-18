Москва, , 14:21 — REGNUM Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков может войти в состав исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба РФС.

«Исполком РФС выдвинул Александра Дюкова в качестве кандидата для избрания в члены исполнительного комитета УЕФА», — говорится в сообщении.

Дюков с 22 февраля 2019 года является главой РФС. До этого он был президентом и членом совета директоров «Зенита».

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