Москва, , 14:20 — REGNUM Выборы президента Российского футбольного союза (РФС) состоятся 4 февраля 2021 года. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба организации.

РФС проведёт 4 февраля внеочередную конференцию, на которой, кроме президента организации, будут избраны члены исполкома РФС.

Напомним, действующим президентом РФС является Александр Дюков, который возглавляет организацию с 22 февраля 2019 года. До этого он занимал пост президента «Зенита» и был председателем совета директоров клуба.