Москва, , 14:09 — REGNUM Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус будет участвовать в выборах главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом 18 декабря он написал в своём телеграм-канале.

«Клубам ФНЛ — лучшей лиги мира — предстоит выбрать нового руководителя. И я принял решение участвовать в этих выборах», — написал Геркус.

По его словам, имиджевый, маркетинговый, коммерческий и спортивный потенциал ФНЛ сильно недооценён. Есть потребность в спортивном развитии и в улучшении организации турнира.

Он отметил, что клубам нужны перемены, новые коммуникации с болельщиками, другая организация работы по привлечению спонсоров и партнёров.

С лета 2016 по декабрь 2018 года Геркус был президентом и гендиректором «Локомотив», а до этого работал в «Зените».

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