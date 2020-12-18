Москва, , 13:58 — REGNUM Московский «Локомотив» подписал контракт с полузащитником Ильёй Берковским. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что соглашение клуба с игроком подписано на 3,5 года. В новой команде 20-летний полузащитник будет выступать под 23-м номером.

Берковский с июля был игроком «Торпедо», с которым подписал контракт на три года. До этого он играл в омском «Иртыше».

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