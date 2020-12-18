Ньон, Швейцария, , 12:51 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил чемпионаты Европы 2021 года среди юношей и девушек до 17 лет. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса проведение юношеских турниров в первые месяцы 2021 года является невозможным. При этом турниры среди юношей и девушек до 19 лет состоятся.

Все национальные ассоциации согласились с тем, что футболистам будет сложно набрать и поддерживать форму в случае раннего возобновления соревнований.