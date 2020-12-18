Виннипег, Канада, , 12:11 — REGNUM Российский вратарь Михаил Бердин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс». Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба клуба.

Контракт «Виннипега» с 22-летним вратарём рассчитан до конца сезона 2022/23. Соглашение начнёт действовать со следующего сезона. Первый контракт с «Джетс» он подписал в 2018 году сроком на три года.

Сезон 2020/21 Бердин начал в СКА, одержав шесть побед в 14 матчах. 15 декабря его обменяли в «Сочи».

В сочинском клубе Бердин будет находиться, пока «Виннипег» не решит его вызвать. Бердин был выбран канадским клубом под 157-м номером на драфте 2016 года.