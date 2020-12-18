Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Гол шведского нападающего Златана Ибрагимовичапризнан величайшим за всю историю американской лиги MLS. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба MLS.

В своём дебютном матче за «Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимович забил гол ударом с 40 метров. Это произошло на первой добавленной минуте игры с «Лос-Анджелесом». Ибрагимович принёс своей команде победу.

Ибрагимович выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год. В составе команды он сыграл 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 результативных передач.