Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Национальная хоккейная лиги (НХЛ) может провести все матчи регулярного чемпионата в США. Об этом 18 декабря сообщает Sportsnet.

Отмечается, что вариант, при котором все матчи пройдут в США, будет рассмотрен, если не удастся договориться с органами здравоохранения канадских провинций о создании Канадского дивизиона.

Если договориться не получится, то канадские клубы «Торонто», «Монреаль», «Эдмонтон», «Калгари», «Ванкувер», «Виннипег» и «Оттава» будут играть в США.

Ранее сообщалось, что НХЛ может создать канадский дивизион.

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