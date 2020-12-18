Цюрих, Швейцария, , 11:09 — REGNUM Россия не сможет вместо Белоруссии провести матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

«В ближайшие два года организация взрослых чемпионатов мира в России невозможна», — говорится в сообщении.

17 декабря CAS запретил России в течение двух лет проводить чемпионаты мира, а также Олимпийские и Параолимпийские игры.

Напомним, чемпионат мира по хоккею должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

В начале августа вице-президент IIHF Калерво Куммола поднял вопрос о смене места проведения турнира из-за политической ситуации в Белоруссии. В декабре член совета IIHF Владислав Третьяк предложил провести турнир в Санкт-Петербурге.