Стокгольм, , 10:35 — REGNUM Шведский хоккеист Александр Стин завершил спортивную карьеру. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Стин с 2008 года выступал за «Сент-Луис Блюз». До этого он играл за «Торонто Мэйпл Лифс», который выбрал его на драфте 2002 года под 24-м номером.

В сезоне 2018/19 Стин выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса». В 2014 он стал серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, когда сборная Швеции в финале проиграла Канаде (0:3).

Сезон 2020/21 должен был стать для 36-летнего форварда последним по условиям четырёхлетнего контракта. Однако после возобновления сезона НХЛ он сыграл только в четырёх матчах из-за травмы спины.