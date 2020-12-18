Ньон, Швейцария, , 10:12 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поставил форварда «Барселоны» Лионеля Месси на второе место при голосовании за лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе ФИФА.

На первое место Роналду поставил польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски, на второе — Месси, на третье — нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Отмечается, что Роналду впервые включил Месси в список трёх лучших футболистов года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФИФА признала Роберта Левандовски лучшим футболистом 2020 года.

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