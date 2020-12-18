Москва, , 09:32 — REGNUM Решение арбитражного суда Лозанны (CAS) о запрете выступлений российских спортменов под флагом своей страны до 2022 года — непонятное и несправедливое. Однако отказаться от участия в Олимпиаде на таких условиях нельзя, заявила советская фигуристка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина («Единая Россия») изданию «Спорт Экспресс».

«Решение есть решение. Больно, непонятно. Решение это несправедливое. Но мы уже выступали без флага, опыт уже есть», — сказала Роднина и добавила, что многие любители спорта теперь знают — под Олимпийским флагом выступают российские спортсмены.

Отказываться от участия в Олимпийских играх бессмысленно. В случае такого отказа РФ потеряет право на участие в следующих двух Олимпиадах, это означает уход из спорта высших достижений на восемь лет, пояснила она.

«Тогда да, надо хлопать дверью, наплевать на то, что мы построили, наплевать на поколение спортсменов», — сказала Роднина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее CAS подтвердил несоответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу. До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом и с национальной символикой на одежде, гимн России в их честь звучать не будет. Ограничение затронет Олимпиаду 2021 года в Токио и чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году.

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