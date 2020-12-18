Лондон, 18 декабря 2020, 09:17 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов признан спортсменом года по версии BBC. Об этом 18 декабря сообщается на сайте издания.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Иван Шилов © ИА REGNUM

Нурмагомедов стал лауреатом премии «Иностранный спортсмен года». Он обошёл таких спортсменов, как прыгун с шестом Арман Дюплантис (Швеция), баскетболист Леброн Джеймс (США), гольфист Дастин Джонсон (США), футболистка Венди Ренар (Франция) и женщина-боксёр Кэти Тейлор (Ирландия).

В 2019 году BBC признал победителем кенийского бегуна Элиуда Кипчоге, в четвёртый раз выигравшего Лондонский марафон. При этом в октябре 2019 года он стал первым человеком, пробежавшим марафон менее чем за два часа.